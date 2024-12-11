تموين العجمي يشن حملات لضبط المخالفات بالمخابز والأسواق في الإسكندرية



نفذت إدارة تموين العجمي برئاسة، ريهام عبد القادر، وتحت إشراف، محمد الشافعي، رئيس الرقابة، حملات تفتيش مكثفة على نطاق الإدارة لضمان الالتزام بالمعايير والمواصفات.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق.





وأسفرت هذه الحملات عن ضبط العديد من المخالفات كالآتي:

تحرير 14 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير 12 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية

تحرير 9 محاضر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.

تحرير 5 محاضر لعدم وجود لوحة بيانات بالمخابز.



تحرير 4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



تحرير 4 محاضر لعدم إصدار بونات صرف الخبز.

تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

تحرير محضر لحيازة 400 علبة سجائر مجهولة المصدر.

وقد أكدت ريهام عبد القادر أن الحملات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وردع المخالفين، مشيرة إلى أن الإدارة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تضر بالمستهلك أو تمس جودة الخدمات.ط، مشددة على أهمية تعاون المواطنين من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان تحقيق الرقابة الفعّالة وحماية حقوق المستهلكين.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.