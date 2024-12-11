قطر تعتزم إعادة فتح سفارتها في سوريا قريبًا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت قطر، الأربعاء، إعادة فتح سفارتها في سوريا "قريبًا"، في أعقاب سقوط حكم الرئيس بشار الأسد، بعد هجوم خاطف شنته فصائل مسلحة، تقودها "هيئة تحرير الشام".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان رسمي إن "دولة قطر ستعيد افتتاح سفارتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة قريبًا، بعد إكمال الترتيبات اللازمة".

واعتبر الأنصاري أن "هذه الخطوة تأتي تعزيزًا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تعكس دعم دولة قطر الثابت للشعب السوري الشقيق، الذي يتطلع لبناء دولته على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار".

وأكد أن إعادة فتح السفارة "ستعزز التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، التي تقدمها دولة قطر للشعب السوري حاليًا، عبر الجسر الجوي".

وسقط نظام الأسد، الأحد، بعد هجوم خاطف شنته فصائل المسلحة تقودها "هيئة تحرير الشام"، وأنهى حكم العائلة الذي امتد على أكثر من 5 عقود اتسمت بالقمع، وبعد نزاع طويل خلف أكثر من 500 ألف قتيل.

وبقيت قطر التي قدمت دعمًا مبكرًا للفصائل المسلحة، التي انتفضت ضد نظام الأسد في عام 2011، ما أدى لاحقًا إلى حرب أهلية، منتقدة شرسة للرئيس السوري، في موازاة دعواتها إلى حل دبلوماسي للنزاع.

وقطعت الدوحة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وأغلقت سفارتها في دمشق بعيد الانتفاضة

اعادة فتح السفارة الجمهورية العربية السورية الخارجية القطرية المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الرئيس بشار الأسد
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