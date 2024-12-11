بعد إعلان الجهاز الفني المؤقت.. من يقود الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية؟

الفجر الرياضي
الزمالك والمصري البورسعيدي
الزمالك والمصري البورسعيدي

أعلن مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن التشكيل المؤقت للجهاز الفني الذي سيقود الفريق في مواجهة المصري البورسعيدي، المقررة يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية. المباراة ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الجهاز الفني المؤقت لنادي الزمالك

وفقًا لما صرّح به المصدر، قرر مجلس إدارة النادي تشكيل الجهاز الفني المؤقت على النحو التالي:

  • مدير فني: أحمد مجدي.
  • مدرب عام: حازم إمام.
  • مدرب حراس المرمى: عماد المندوه.
  • مدير الكرة: عبدالواحد السيد (مستمر في منصبه الحالي).

جاء هذا القرار بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك لتولي قيادة فريق الفتح السعودي.

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نتائج الزمالك في الكونفدرالية

حقق الزمالك بداية قوية في دور المجموعات من البطولة، حيث فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد. وفي الجولة الثانية، تعادل مع إنيمبا النيجيري في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 2-2 في نيجيريا.

نتائج المصري في الكونفدرالية

من جانبه، تمكن المصري البورسعيدي من الفوز في مباراته الافتتاحية أمام إنيمبا النيجيري بهدفين دون رد، ثم تعادل إيجابيًا 1-1 خارج ملعبه أمام بلاك بولز الموزمبيقي.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

  • الزمالك: يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المصري.
  • المصري البورسعيدي: يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد (4 نقاط).
  • إنيمبا النيجيري: يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
  • بلاك بولز الموزمبيقي: يتذيل المجموعة بنقطة واحدة.
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