فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

أعلنت شركة "تذكرتي"، مساء اليوم الأربعاء، عن بدء حجز تذاكر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يواجه المصري البورسعيدي في الكونفدرالية

تقام المباراة بين الزمالك والمصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الجيش في برج العرب، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

يأتي الإعلان عن فتح باب حجز التذاكر في وقت حساس، بعد صدمة جماهير الزمالك برحيل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي فسخ تعاقده مع النادي بشكل مفاجئ. حيث قرر جوميز الانتقال لتدريب فريق الفتح السعودي، في خطوة مفاجئة أثرت على معنويات الفريق والجماهير.