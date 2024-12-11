عاجل | 3 فئات جديدة تنضم للدعم النقدي (تفاصيل)

الاقتصاد
بوابة الفجر

في خطوة هامة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، أقرّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إدراج ثلاث فئات جديدة ضمن المستفيدين من الدعم النقدي الموجه للأسر الفقيرة والمحتاجة. تهدف هذه التعديلات إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا وتقليل الفجوات الاقتصادية، مما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المجتمع.


 

الفئات المستحدثة ضمن برنامج “تكافل”

يتضمن مشروع القانون الجديد توسيع دائرة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل”، حيث أُضيفت الفئات التالية:

• المرأة المنفصلة عن زوجها دون وقوع طلاق كنسي.

• طلاب الجامعات من الأسر المستفيدة من الدعم النقدي.

• أسر الأفراد الذين يؤدون الخدمة الوطنية.


 

الفئات الجديدة ضمن برنامج “كرامة”

أما برنامج “كرامة” للدعم النقدي، فقد شمل الفئات المستحدثة التالية:

• المرضى بأمراض مزمنة لا يرجى شفاؤها، بشرط استحقاق درجة الفقر.

• الأيتام كريم النسب.

• الأفراد فاقدو الرعاية الأسرية.

• خريجو مؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار برامج الرعاية اللاحقة.

• النساء غير المعيلات فوق سن 50 عامًا وليس لديهن عائل.

• الفئات شديدة الفقر من قدامى الفنانين والرياضيين.


 

الفئات المستفيدة منذ إطلاق “تكافل وكرامة” في 2015

• الأسر تحت خط الفقر، مع أولوية للأسر التي تعول أطفالًا.

• الأيتام وذوو الإعاقة غير القادرين على العمل.

• كبار السن فوق 65 عامًا من مستحقي المعاشات.

• صغار المزارعين والصيادين والعاملين غير المنتظمين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية.

• ضحايا الكوارث والنكبات.


 

نحو تعزيز العدالة الاجتماعية

يعد هذا التوسع في برامج الدعم النقدي خطوة إيجابية نحو تحسين حياة الفئات المستهدفة، وضمان حصولهم على الموارد اللازمة للعيش الكريم، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا لدمجهم في المجتمع.

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