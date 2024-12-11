موعد مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

فاز باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بنتيجة 3-0، اليوم الأحد، ليتوج بكأس ديربي الأمريكتين ضمن بطولة العالم للأندية فيفا إنتركونتيننتال التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

يدين الفريق المكسيكي بهذا الفوز لنجمه المغربي أسامة الإدريسي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 50 وصنع الثالث لزميله الفنزويلي سولومون روندون في الدقيقة 80.



بينما سجل نيلسون ديوزا الهدف الثاني في الدقيقة 66 بعد نزوله بديلًا في المباراة التي أقيمت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

كان باتشوكا الأكثر خطورة على مدار زمن اللقاء حيث هدد مرمى جون فيكتور حارس بوتافوجو بثلاث محاولات في الشوط الأول لسولومون روندون وإلياس إنريكي وبرايان غونزاليس.

أما فريق بوتافوغو فلم تظهر خطورة أبرز نجومه لويز هنريكي وإيغور جيسوس وآلان وكارلوس إدواردو لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني هز باتشوكا شباك منافسه بثلاثة أهداف، وكان حارس الفريق المكسيكي يقظًا في التصدي لمحاولتين أمام كويابانو.

وتأهل باتشوكا لمواجهة الأهلي المصري بطل أفريقيا يوم السبت المقبل، حيث يتنافس الفريقان على لقب جديد وهو كأس التحدي، ويتأهل الفائز منهما للمباراة النهائية لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) على ملعب لوسيل.

وكان الأهلي تأهل بعد فوزه على العين الإماراتي بنتيجة 3-0 ليتوج بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

