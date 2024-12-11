تحذير وتنبيهات عاجلة من محافظة الجيزة بسبب طقس الخميس

وجه المركز الإعلامي لمحافظة الجيزة عددًا من النصائح للمواطنين يجب اتباعها أثناء الشبورة والضباب.

ونستعرضها في السطور التالية كما يلى:



١- القيادة الآمنة والهادئة أثناء الضباب أو الشبورة المائية والالتزام بتعليمات رجل المرور.

٢- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

٣- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير.

٤- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

٥- يجب استعمال نور الشبورة المتواجد بكل سيارة لما لها من أهمية فى تحديد المسافات بين المركبات ليلا أو نهارا.

٦- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك وسيارات الآخرين، بحيث لا تقل عن ٤ أمتار.

٧- يجب تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعا للاصطدام وقوع الحوادث.

٨- يجب تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه، بالإضافة إلى استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.