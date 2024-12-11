تحذير وتنبيهات عاجلة من محافظة الجيزة بسبب طقس الخميس

أخبار مصر
شبورة مائية
شبورة مائية

وجه المركز الإعلامي لمحافظة الجيزة عددًا من النصائح للمواطنين يجب اتباعها أثناء الشبورة والضباب.

ونستعرضها في السطور التالية كما يلى: 

١- القيادة الآمنة والهادئة أثناء الضباب أو الشبورة المائية والالتزام بتعليمات رجل المرور.
٢- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.
٣-  استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير. 
٤- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.
٥- يجب استعمال نور الشبورة المتواجد بكل سيارة لما لها من أهمية فى تحديد المسافات بين المركبات ليلا أو نهارا.
٦- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك وسيارات الآخرين، بحيث لا تقل عن ٤ أمتار. 
٧- يجب تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعا للاصطدام وقوع الحوادث.
٨- يجب تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه، بالإضافة إلى استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

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