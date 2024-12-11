ريال مدريد يشغل بال نجم ليفربول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أبدى أحد نجوم ليفربول الإنجليزي، انفتاحه على فكرة الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة.

أرنولد منفتح على الانتقال إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير إعلامية إن نادي ريال مدريد ينظر إلى ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، كخيار مميز لتدعيم صفوف الملكي في صيف العام المقبل.

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وحسب شبكة “سكاي سبورتس” فإن أرنولد تغريه فكرة الانضمام إلى ريال مدريد ولا يمانع باتخاذ هذه الخطوة في مسيرته.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري، وهناك محادثات جارية حول تجديد العلاقة التعاقدية.

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