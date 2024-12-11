جمعية الكشافة تحتفي بإعلان استضافة المملكة لمونديال 2034

احتفت أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية بمقرها في الرياض، اليوم بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.

وجرى خلال الحفل تبادل التهاني بين الأمين العام ومنسوبي الأمانة من المفوضين الكشفيين، وأعضاء نادي الجمعية الذين تزينوا خلال الاحتفاء بشالات تحمل شعار (معًا ننمو).

وأوضحت جمعية الكشافة أن الفوز بالاستضافة سيدعم جسور التواصل بين أبناء المملكة وشعوب العالم، كما سيكون فرصة للتعرف على المملكة وما تشهده من نمو وما تزخر به من أرث ثقافي وتاريخي كبير