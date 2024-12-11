هل الأطعمة فائقة المعالجة تغذي سرطان القولون؟.. هذا ما قاله الخبراء

في العالم الذي نعيش فيه اليوم، أصبحت الوجبات السريعة واحدة من الأشياء التي تزعج حياتنا – وذلك بفضل الازدهار الهائل لثقافة الصخب.

لقد كانت نتائج استهلاك الكثير من الوجبات السريعة واضحة تمامًا على صحتنا من بين جميع أنواع الأمراض المعقدة والمزمنة، ينتشر السرطان وكيف.

يعد سرطان القولون، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وهو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بالسرطان في الولايات المتحدة.

وبفضل السمنة واستهلاك الكحول، أصبح سرطان الأمعاء السبب الرئيسي لارتفاع عدد الوفيات بين الشباب.

وفقًا لدراسة نُشرت عام 2023 في مجلة Annals of Oncology، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُتوقع فيها ارتفاع وفيات سرطان الأمعاء (سرطان القولون والمستقيم/القولون) بين الشباب - جيل الألفية وجيل X الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عامًا - في بعض الدول الأوروبية، وتؤكد ذلك. وهو اتجاه لاحظه الباحثون لأول مرة في عام 2021، وهناك سبب وجيه لذلك، وهو الأطعمة فائقة المعالجة، ومع ذلك، ولحسن الحظ، هناك طريقة للخروج من ذلك أيضًا.

من المعروف أنه يشير بحث جديد إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة قد تؤدي إلى ارتفاع حالات سرطان القولون، لكن الأطعمة الصحية يمكن أن تفتح طرقًا جديدة للوقاية من المرض أو علاجه.

سرطان القولون الوجبات السريعة

وقام باحثون من جامعة جنوب فلوريدا ومعهد السرطان بمستشفى تامبا العام بتحليل عينات الأورام من 162 مريضا.

وكانوا يبحثون عن مركبات تسمى الدهون النشطة بيولوجيا، وهي جزيئات يمكن أن تزيد أو تقلل الالتهاب في الجسم.

ووجد فريق البحث أن عينات الورم تحتوي على نسبة عالية من هذه المركبات المسببة للالتهاب مقارنة بالأنسجة السليمة.

وقد ربطت الأدلة السابقة زيادة الالتهاب بالأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة المصنعة، مثل رقائق البطاطس والنقانق والحلويات المعلبة والكربوهيدرات المكررة.

تظهر الأطعمة المصنعة في كل مكان تقريبًا في نظامنا الغذائي، وتشير الأدلة بشكل متزايد إلى أنها عامل في تدهور الصحة.

وفي الوقت نفسه، فإن حالات سرطان القولون آخذة في الارتفاع بين الشباب، وهو الآن السبب الرئيسي الثاني للوفاة المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة.

ووجد فريق البحث أيضًا أن الأورام كانت تفتقر إلى الجزيئات المرتبطة بالشفاء وتقليل الالتهاب.

وبحسب الباحث الدكتور تيموثي ييتمان، أستاذ الجراحة في كلية الطب بجامعة جنوب فلوريدا، فإنه من المعروف أن المرضى الذين يتبعون أنظمة غذائية غير صحية تزيد لديهم الالتهابات في أجسامهم.

وقال ييتمان في بيان جامعي: "نرى الآن هذا الالتهاب في أورام القولون نفسها، والسرطان يشبه الجرح المزمن الذي لا يلتئم. إذا كان جسمك يعيش على الأطعمة اليومية فائقة المعالجة، فستكون قدرته على شفاء ذلك يتناقص الجرح بسبب الالتهاب وقمع الجهاز المناعي الذي يسمح في النهاية للسرطان بالنمو".

إن النظرة الداخلية للأورام يمكن أن تمنح العلماء الأدوات اللازمة لمحاربة السرطان من خلال محاولة موازنة الاستجابة المناعية للجسم، وإبطاء أو إيقاف نمو الورم عن طريق تقليص المركبات الالتهابية وتعزيز المركبات الصحية.

وأظهرت النتائج أن النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على مستويات المواد الكيميائية في الجسم التي تحارب أو تعزز سرطان القولون.

على سبيل المثال، تميل الأطعمة الصحية غير المصنعة مثل سرطان البحر والسلمون وسمك الهلبوت والسبانخ وكرنب بروكسل وقطع اللحوم الخالية من الدهون إلى زيادة مستويات المواد الكيميائية التي تثبط الالتهاب.

مصدر آخر لهذه الأنواع من الجزيئات هو نظامنا الغذائي، من الأطعمة مثل الخضار الورقية والمأكولات البحرية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

وقال غانيش هالادي، الأستاذ في معهد القلب الصحي بجامعة جنوب فلوريدا والذي شارك في تأليف الدراسة، في بيان صحفي: "إذا كانت الجزيئات تأتي من المنتجات الغذائية المصنعة، فإنها تؤدي إلى اختلال التوازن بشكل مباشر في جهاز المناعة وتؤدي إلى التهاب مزمن. تم تصميم أجسامنا لحل الالتهاب بشكل فعال من خلال مركبات الدهون النشطة بيولوجيًا المشتقة من الدهون الصحية، مثل الأفوكادو، التي نستهلكها.

وأضاف هالاد: "الدهون النشطة بيولوجيا هي جزيئات صغيرة جدا مشتقة من الأطعمة التي نتناولها، وإذا كانت الجزيئات تأتي من المنتجات الغذائية المصنعة، فإنها تؤدي بشكل مباشر إلى اختلال توازن الجهاز المناعي وتسبب الالتهاب المزمن".

تدعم هذه النتائج نهجا طبيعيا جديدا للوقاية من السرطان يسميه الباحثون "طب القرار".

وفقًا لييتمان، "يمكن لجهاز المناعة لدى الإنسان أن يكون قويًا للغاية ويؤثر بشكل كبير على البيئة الدقيقة للورم، وهو أمر رائع إذا تم تسخيره بشكل صحيح من أجل الصحة والعافية، ولكن ليس إذا تم قمعه بواسطة الدهون الالتهابية من الأطعمة المصنعة".

وقال الباحثون إن دواء الدقة يشجع على اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الصحية غير المصنعة، إلى جانب النشاط البدني والنوم الجيد.

وفقا لييتمان، "هذا لديه القدرة على إحداث ثورة في علاج السرطان، والانتقال إلى ما هو أبعد من الأدوية لتسخير عمليات الشفاء الطبيعية. إنها خطوة حيوية نحو معالجة الالتهابات المزمنة والوقاية من الأمراض قبل أن تبدأ."