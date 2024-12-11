هل تشعر بألم حاد في الساق عند المشي؟.. مرض خطير يلحق بك

يعد مرض الشريان المحيطي (PAD) حالة شائعة ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها وتؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

ومن أبرز أعراضه الألم الحاد في الساق، وخاصة عند المشي، وهو ما يعرف طبيا بالعرج، ومرض الشريان المحيطي هو ضيق في داخل الشرايين الطرفية التي تحمل الدم بعيدا عن القلب وتنقله إلى بقية أجزاء الجسم.

وغالبا ما يحدث بسبب تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين. وهذا ما يُعرف بتصلب الشرايين. يحدث تصلب الشرايين عندما تصبح الشرايين ضيقة وصلبة بسبب تراكم اللويحات (التي تتكون غالبًا من الكوليسترول والكالسيوم والدهون ومواد أخرى) حول جدار الشريان.

وعندما تتجمع هذه المواد مع مرور الوقت حول جدران الشريان، فإنها تتصلب.

الأعراض الشائعة لمرض الشريان المحيطي:

ألم أو تشنج في العضلات أثناء المشي، وعادةً ما يكون الألم في ربلة الساق

ضعف أو تنميل في الساقين. ألم عند استخدام الذراعين في الأنشطة العامة

تقرحات أو تقرحات في الساقين قد تشفى ببطء أو لا تشفى على الإطلاق

تساقط الشعر أو انخفاض نمو الشعر على الساقين. قد تشعر إحدى القدمين بأنها أكثر برودة من الأخرى

ضعف النبض في الساقين

كيفية منع مرض الشريان المحيطي؟

في معظم الحالات، تأتي النصيحة المعتادة لإجراء تغييرات في نمط الحياة، حيث يمكن للمرء دمج مثل هذه التغييرات في الحياة اليومية لتحسين حالة اعتلال الشرايين المحيطية لديه، هذه هي:

التوقف عن التدخين: يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض الشريان المحيطي وأمراض القلب والأوعية الدموية.

إدارة الحالات المزمنة: حافظ على السيطرة على مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول من خلال الأدوية وتغيير نمط الحياة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: اهدف إلى ممارسة النشاط البدني المعتدل لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

تناول نظام غذائي صحي للقلب: ركز على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.