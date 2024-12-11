علاج اعتلال الشرايين المحيطية.. عناصر غذائية مفيدة لصحتك

ننشر لكم عبر موقع الفجر الإلكتروني علاج اعتلال الشرايين المحيطية، والعناصر الغذائية المفيدة للصحة للوقاية من المخاطر:-

تعديلات نمط الحياة:

جزء مهم من إدارة مرض الشريان المحيطي هو تبني تغييرات صحية في نمط الحياة. تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي للقلب، غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، على التحكم في الكوليسترول وضغط الدم. يعد الإقلاع عن التدخين أمرًا بالغ الأهمية، لأن التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية لمرض الشريان المحيطي ويسرع من تطوره.

الإدارة العدوانية للحالات الموجودة مسبقًا

بالنسبة للأفراد الذين يعانون من حالات كامنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، فإن إدارة هذه الحالات بشكل فعال أمر ضروري لمنع تفاقم مرض الشريان المحيطي.

الأدوية

توصف الأدوية عادة، مثل الأدوية المضادة للصفيحات (مخففات الدم)، للحد من خطر جلطات الدم وتعزيز تدفق الدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الأدوية التي تعمل على استرخاء جدران الأوعية الدموية لتخفيف الضغط على الشرايين وتحسين الدورة الدموية.

التدخلات الجراحية

في الحالات الأكثر شدة من مرض الشريان المحيطي، قد تكون الخيارات الجراحية ضرورية لاستعادة تدفق الدم المناسب.

جراحة الأوعية الدموية يمكن أن يشمل ذلك طعمًا جانبيًا، حيث يتم استخدام وعاء دموي من جزء آخر من الجسم أو أنبوب اصطناعي لإعادة توجيه تدفق الدم حول الشريان المسدود.

رأب الأوعية الدموية هو إجراء شائع آخر لفتح الشرايين المسدودة. يتضمن إدخال قسطرة، والتي قد تكون مزودة بأدوات مختلفة اعتمادًا على الإجراء.