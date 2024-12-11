عطل فني يصيب تطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستجرام".. تفاصيل

شهد العالم مساء اليوم خللًا فنيًا واسع النطاق أثر على منصات شركة ميتا، بما في ذلك فيسبوك، واتساب، وإنستغرام، مما تسبب في حالة من الإرباك والضجة بين ملايين المستخدمين حول العالم.

تعطل الخدمات الرئيسية

تعطل وصول المستخدمين إلى خدمات الرسائل والمكالمات عبر واتساب بشكل مفاجئ، حيث اشتكى المستخدمون من عدم القدرة على إرسال الرسائل أو استقبالها.

كما تعطلت ميزات النشر وتحديث الصفحات على فيسبوك وإنستغرام، ما أدى إلى توقف الأنشطة اليومية المعتادة على هذه المنصات.

تصاعد البلاغات حول المشكلة

رصدت مواقع متابعة الأعطال التقنية مثل DownDetector ارتفاعًا هائلًا في عدد البلاغات من مختلف الدول.

وأكد مستخدمون من أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية أنهم يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات، وأثار هذا العطل تساؤلات حول مدى استقرار البنية التحتية الرقمية لشركة ميتا.

ردود فعل الشركة

أصدرت شركة ميتا بيانًا مقتضبًا أكدت فيه علمها بالمشكلة، مشيرة إلى أن فرقها تعمل على حل العطل في أقرب وقت ممكن.

وجددت التزامها بضمان استعادة الخدمات بسلاسة، ومع ذلك، لم تقدم الشركة تفاصيل إضافية حول سبب الانقطاع أو المدة المتوقعة للإصلاح.

تأثيرات واسعة النطاق

أدى العطل إلى توقف الأنشطة التجارية والاجتماعية المعتمدة على هذه المنصات، خاصة بين أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعتمدون على واتساب وفيسبوك للتواصل مع عملائهم، كما أثيرت مخاوف من احتمالية تعرض الشبكات لهجوم إلكتروني، على الرغم من عدم تأكيد ذلك رسميًا.

دعوات لتعزيز البدائل

تسبب هذا الانقطاع في تسليط الضوء على ضرورة تنويع المستخدمين لخيارات التواصل الرقمي والاعتماد على بدائل متعددة بدلًا من الاعتماد الكامل على منصات ميتا.

اعطال شركة ميتا خلال 2024

خلال عام 2024، تعرضت منصات ميتا (فيسبوك، إنستغرام، وواتساب) لعدة أعطال أثرت على المستخدمين عالميًا.



في مارس 2024، شهد فيسبوك وإنستغرام انقطاعًا استمر أكثر من ساعتين، ما أثر على مئات الآلاف من المستخدمين عالميًا.

بدأ العطل في الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث أبلغ المستخدمون عن مشاكل في تسجيل الدخول.

أشارت ميتا إلى أن المشكلة كانت تقنية وتم حلها لاحقًا في اليوم نفسه، كما أُفيد عن تأثير محدود على واتساب وتطبيق Threads.



في أكتوبر 2024، تعرضت ميتا لانقطاع آخر أصاب تطبيقات إنستغرام وواتساب جزئيًا، واستمر لفترة وجيزة، وفقًا لعدة تقارير من المستخدمين.

الشركة لم تصدر بيانًا مفصلًا عن السبب، إلا أن مثل هذه الأعطال غالبًا ما تكون نتيجة تحديثات تقنية أو مشاكل في البنية التحتية.

تعود معظم الأعطال إلى مشكلات تقنية، مثل أخطاء في إعدادات الخوادم أو تغييرات في الشبكة، التي قد تؤدي إلى تعطيل خدمات الشركة عالميًا.