مصري أم أجنبي؟.. إدارة الزمالك تحدد المدرب الجديد

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مجلس إدارة نادي الزمالك يرفض فكرة التعاقد مع مدير فني مصري ومتمسك بالتعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل جوزيه جوميز.

الغندور: مجلس الزمالك يرفض فكرة التعاقد مع مدرب مصري لقيادة الفريق

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" هناك اتفاق على التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق وتم طرح العديد من الأسماء خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك".

واختتم:"الساعات المقبلة ستشهد فتح باب التفاوض مع أكثر من مدرب لمعرفة المطالب المالية".