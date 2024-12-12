كريستيانو رونالدو: نسخة كأس العالم 2034 في المملكة ستكون الأفضل في التاريخ

السعودية
بوابة الفجر

 

أكد النجم البرتغالي المحترف بنادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو أن نسخة كأس العالم 2034 التي فازت المملكة العربية السعودية باستضافتها ستكون الأفضل في التاريخ.
وقال في تصريح بعد إعلان فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034 خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم: "كل شيء رائع.. من البنية التحتية إلى الملاعب وتجربة الجماهير وغيرها، وعلينا أن ننمو معًا دائمًا.. ليس في عالم كرة القدم فقط وإنما في مختلف جوانب الحياة".
وأضاف "السعودية خيالية وشعبها رائع.. كل عام يتم إقامة أحداث كبرى في مختلف الرياضات مثل كرة القدم والملاكمة وفعاليات ترفيهية عديدة، والمستقبل مشرق جدًا".
وأعرب عن سعادته بأن يكون جزءًا من نجاح هذه البلاد الرائعة، مؤكدًا أنه سيتواجد لمشاهدة كأس العالم

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