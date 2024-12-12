وفاة أم ورضيعها وإصابة زوجها إثر تسرب غاز بمنزلهم بالمنيا

توفيت ام ورضيعها فيما أصيب زوجها اختناقا إثر تسرب غاز في منزلهم في احدي قري مركز المنيا، تم نقل المصاب والمتوفيين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تسرب غاز داخل منزل في احدي قري مركز المنيا مما نتج عن سقوط ضحايا ومصابين.



على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "إ.ح" 19 سنة، وطفلها عمره 7 شهور، فيما اصيب "م.ع" 25 سنة، اختناقا إثر تسرب الغاز داخل منزلهم بالمنيا.



تم نقل المصاب إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم وايداع المتوفيين داخل ثلاثة حفظ الموتي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.