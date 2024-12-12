تامر عاشور يوجه الشكر لجمهوره بعد فوزه بجوائز بيلبورد عربية

الفجر الفني
تامر عاشور
تامر عاشور

وجه الفنان تامر عاشور رسالة لجمهوره بعد فوزى بجائزتين من بيلبورد عربية من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

كتب تامر عاشور ':' الحمدلله فوزي بجائزتين من بيلبورد عربية عن أغنية هيجيلي موجوع أغنية العام على مستوى الوطن العربي 2024 وأفضل أغنية مصرية شكرا لدعمكم".


https://www.instagram.com/reel/DDc7Gd6CFAr/?igsh=OGdlMHd1eDY1OW01

 

و يعد تامر عاشور من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، ويمتلك رصيدًا غنائيًا كبيرًا يضم العديد من الأغاني التي لاقت نجاحًا واسعًا وأحبها الجمهور، مثل “تيجي نتراهن”، “أنا راجع”، “كلموها عني”، “هيجيلي موجوع”، “هاجي على نفسي”، و”بقول عادي”. كما تألق في أغاني أخرى مثل “باين حبيت” بمشاركة إليسا، “مشوفناش خير”، “من غير ما أحكيلك”، “ذكريات كدابة”، “أيام”، “تسلم”، و”سلام”، كل هذه الأغاني ساهمت في تعزيز مكانته كواحد من أهم الأصوات المميزة في الساحة الفنية.

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