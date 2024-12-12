مصدر أمني يكشف زعم جماعة الإخوان الإرهابية بتسبب قوة أمنية فى وفاة أحدهم بالشرقية

حوادث
ارشفية
ارشفية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الزعم بتسبب قوة أمنية فى وفاة أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالشرقية

حيث أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 9 الجارى قامت قوة أمنية من تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية بإستهداف المذكور إنفاذًا للقانون لصدور أحكام قضائية ضده بالسجن والسجن المؤبد فى عدد 5 جنايات وجنحتين بإجمالي مدد حبس 73 عام، وحال إستشعاره بالقوات حاول الهرب من خلال القفز من شرفة مسكنه إلى سطح عقار مجاور وإختل توازنه وسقط أرضًا، وعلى الفور تم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى نتيجة ذلك، وبسؤال شقيقيه وشهود عيان أيدوا ذلك ولم يتهموا أحد 
بالتسبب فى وفاته.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية 
من تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة تضليل الرأى العام وإخفاء الجرائم الجنائية التى إرتكبها عناصرها تجاه أبناء الشعب المصرى.

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