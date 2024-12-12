هل تعاني من تلف الشعر..؟ إليك طريقة العلاج الطبيعية من المنزل

يعاني كثير من الناس من أزمة الشعر التالف حيث تتعدد المشاكل التي يسببها الشعر التالف نتيجة تعرضه لعوامل عدة أبرزها الاستخدام المفرط للمجفف الكهربائي وصبغات الشعر الكيميائية التي توفر حلولًا مؤقتة لكنها تلحق ضررًا طويل الأمد بالشعر هل تعاني من تلف الشعر إليك الحل.

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تعاني من تلف الشعر؟ ابتعدي عن تلك الأفعال الخاطئة

و يكمن علاج الشعر التالف من خلال الاستعانة بعلاجات طبيعية باستخدام مكونات منزلية لاستعادة صحة الشعر و فيما يلي سوف نقدم بعض النصائح للعناية بالشعر التالف:

1- تجنب العلاجات القاسية جيث يجب تقليل أو تجنب استخدام المنتجات الكيميائية مثل صبغات الشعر، التبييض، والبروتين.

2- ابتعد عن مكواة فرد الشعر وأدوات التصفيف الحرارية التي تتسبب في جفاف الشعر وتلفه.

3- غسل الشعر بعناية ويجب أن تتعامل مع الشعر بلطف أثناء غسله، خصوصًا عندما يكون مبللًا، إذ يكون أكثر عرضة للتقصف دلك فروة الرأس بأطراف الأصابع بدلًا من الفرك المبالغ فيه

4- تقليل عدد مرات الاستحمام حيث يمكنك الاكتفاء بالاستحمام مرة أو مرتين أسبوعيًا لتجنب فقدان الزيوت الطبيعية واستخدم الشامبو الجاف عند الحاجة برشه على الشعر وتركه لخمس دقائق ثم تمشيطه.

5- التجفيف الطبيعي للشعر جفف شعرك في الهواء الطلق بدلًا من استخدام المجففات الحرارية.

6- استخدام المشط بدلًا من الفرشاة لأن استعمال المشط واسع الأسنان يفك التشابك بلطف وتجنب الفرشاة البلاستيكية التي قد تسبب تكسير الشعيرات.

تلف الشعر

خلطات طبيعيه لعلاج تلف الشعر من المنزل

و فيما يلي نعرض لكم وصفات طبيعيه وعلاجات منزلية للشعر التالف:

• خلطة الموز والعسل: موزة ناضجة، ملعقة كبيرة من العسل، شامبو وبلسم مرطبان

• طريقه التحضير:

اخلط الموز والعسل جيدًا، وضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم غطِ الشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو والبلسم وكرر العملية أسبوعيًا

• خلطة زيت الزيتون:

المكونات: زيت زيتون.

الطريقة:دلك فروة الرأس بزيت الزيتون، وغط الشعر بمنشفة دافئة لمدة 30 دقيقة أو طوال الليل قبل غسله أو امزج ربع كوب من زيت الزيتون مع نصف كوب من العسل، سخّن الخليط، ثم ضع الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

• خلطة الأفوكادو:

المكونات: لب نصف أو ثمرة أفوكادو كاملة، ملعقة زيت زيتون.

الطريقة: اخلط الأفوكادو مع الزيت، وضعه على الشعر لمدة ساعة قبل غسله.

طريقة أخرى: اخلط الأفوكادو مع صفار بيضة وحليب جوز الهند، وضع العجينة على الشعر لمدة ساعة، ثم اغسله بالشامبو.

• خلطة البيض:

المكونات: بيضة واحدة، قبعة استحمام.

التحضير: اخفق البيض ووزعه على الشعر، ثم غط الرأس لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء البارد والشامبو.باستخدام هذه النصائح والعلاجات، يمكن استعادة صحة الشعر وجعله أكثر نعومة وقوة بشكل طبيعي وآمن.