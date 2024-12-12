مصرع سائق توك توك صعقته الكهرباء مركز دار السلام بسوهاج.. التفاصيل

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أرشيفية
أرشيفية

أستقبلت مستشفى دار السلام المركزى، المدعو "فارس" 16 سنه سائق توك توك ومقيم دائرة مركز دار السلام، ادعاء صاعق كهربائي، أنه أثناء غسيل المركبة الخاصة به لامست يده إحدى الأسلاك العارية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من مستشفى دار السلام المركزى وصول المدعو" فارس. ع. د " 16 سنه سائق توك توك إلى مستشفي دار السلام المركزي جثة هامدة  [ إدعاء صعق كهرباء ] ومقيم بمركز دار السلام.

افادا كلًا من:- 
المدعو" عارف. ج. ا " 54 سنه  صاحب مغسلة سيارات، والد المتوفي المدعو "عبد الناصر. د.ا" 58 سنه عامل ومقيمان بذات الناحية.

قرر الأول بأنه أثناء قيام المتوفي المذكور بغسل التوك توك خاصته بالمغسله وحال قيامه بتوصيل كهرباء لامست يده إحدي الأسلاك العارية مما أدي إلي صعقه ووفاته  وأيد الثاني ما جاء بأقوال الأول ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهه الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مصرع سائق صعقا بالكهرباء مركز دار السلام مديرية أمن سوهاج مستشفى دار السلام المركزى

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