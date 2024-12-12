"مزارع" ينهى حياة "عامل" بطلق ناري بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

استقبلت مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، المدعو " جاد" يبلغ من العمر 27 سنه ومقيم دائرة مركز البلينا، مصاب بطلقتين ناريين بالصدر من الناحية اليسرى، وتوفى عقب وصوله.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة بوصول المدعو "جاد. ب. ع "ا 27 سنه عامل إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، مصابًا  طلقين ناريين بالصدر من الناحية اليسري، وتوفي عقب وصوله ومقيم بمركز البلينا.

أفاد شقيقه المدعو "رأفت.ب.ع" 63 سنه مزارع  ومقيم بذات الناحية إتهم المدعو "نصر الدين.ع. ع "65 سنه مزارع  ومقيم بذات الناحية، بالتعدي علي شقيقه المذكور وإطلاق أعيرة من سلاح ناري
كان بحوزته مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب وجود علاقة بين نجلة المتهم والمجني عليه.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده  وبمواجهته اقر بإرتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج عامل مزارع مركز البلينا مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة مديرية أمن سوهاج اللواء صبرى صالح عزب مدير أمن سوهاج

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