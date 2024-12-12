تعرف على أضرار القهوة للنساء وتأثيراتها على الصحة العامة لجسم النساء وتعد القهوة مشروب شائع يتم استهلاكه عالميًا هل القهوة مضرة للنساء تعرف على السبب

إليك فوائد تناول القهوة واضرارها على النساء

حيث تتميز القهوة بمركبات مفيدة مثل حمض الكلوروجينيك ومضادات الأكسدة، التي قد تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض ومع ذلك، فإن الإفراط في شرب القهوة خاصة لدى النساء والفتيات، قد يسبب أضرارًا صحية مختلفة بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من الكافيين قد يؤدي إلى العصبية، الصداع، اضطراب المعدة، زيادة معدل ضربات القلب، وصعوبة التركيز. تظهر هذه الأعراض بشكل أكثر وضوحًا عند الأطفال بسبب حساسيتهم العالية للكافيين، لكن المراهقين أيضًا قد يتأثرون بشدة القهوة واضطرابات النوم.

القهوة

علاق عكسية بين القهوة والتحصيل الدراسي

كما أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Nutrition Research عام 2013 أن زيادة استهلاك الكافيين، بما في ذلك القهوة، تقلل من مدة النوم لدى المراهقين وشملت الدراسة 1522 مراهقًا بعمر 13 عامًا، وأوضحت أن نقص النوم يؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي والعادات الغذائية، مما قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الأطعمة عالية السعرات والسكر، وبالتالي زيادة خطر السمنة.

هل تؤثر القهوة على بناء جسم الإنسان

كما تؤثر القهوة على نمو العظام في مرحلة الطفولة والمراهقة حيث تعتبر مرحلتا الطفولة والمراهقة حاسمتين في بناء عظام قوية للإنسان إلا أن تناول كميات كبيرة من الكافيين قد يتداخل مع امتصاص الكالسيوم، مما يضعف النمو السليم للعظام وعلى الرغم من ذلك لا توجد أدلة حاسمة حتى الآن تربط القهوة بتأثير مباشر على الطول أو النمو

هذه هي خطورة القهوة على النساء

كما يمكن للكافيين أن يؤدي إلى احتباس السوائل والانتفاخ، وقد يزيد من شدة الصداع وآلام الدورة الشهرية لدى بعض الفتيات. ينصح بتقليل استهلاك القهوة أثناء هذه الفترة لتجنب تفاقم الأعراض كما يوصي المراهقين بكميات معينة من القهوة لا يتجاوزها المراهقون في سن (12-18 سنة) استهلاك 100 مل من الكافيين يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا 237 مل من القهوة.

أما الأطفال، فيُفضل عدم تقديم القهوة لهم.

إذا كنت تعاني من اضطرابات النوم تجنب تناول الكافيين

و يُنصح المراهقون الذين يعانون من مشاكل صحية مثل اضطرابات النوم أو أمراض القلب بتجنب الكافيين أو استشارة الطبيب بشأن الكميات الآمنة للقهوة التي تعد مصدر غني بمضادات الأكسدة وتساهم في تعزيز النشاط البدني والعقلي، لكنها قد تسبب مشاكل صحية إذا أُفرط في استهلاكها، خاصة لدى المراهقين والنساء كما ينصح بالتوازن في شربها والالتزام بالكميات الموصى بها لتجنب آثارها السلبية.