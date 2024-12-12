مصرع عامل سقط على أحجار ترعه بمركز جهينة بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقى عامل مصرعه فى العقد الثانى من العمر، يبلغ 25 سنه ومقيم دائرة مركز جهينة، أنه أثناء قيامه بتشغيل مكنة الرى الخاصة به على حافه الترعه اصطدم زراع التشغيل به بالصدر، مما ادى لسقوطه على احجار تبطين الترعه ووفاته.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جهينة يفيد بورود بلاغ من مستشفى جهينة المركزى، بوصول المدعو "حماد.ح. م"  25 سنة عامل زراعي  إلى  مستشفي جهينه المركزي،جثة هامدة إثر إصابته كدمه ونزيف بالصدر بالناحية [ إدعاء سقوط بترعة ]  ومقيم بمركز جهينه.

أفاد شاهدي الواقعة كلًا من:- 
المدعو "خالد. م.ع" 42 سنه  عامل ومقيم دائرة المركز، والمدعو "علام.ع. ج " 24 سنه عامل، ومقيم مركزطهطا  بمشاهدتهما للمذكور أثناء تواجده علي حافة ترعة المواجهة لأرضه الزراعية، بذات الناحية وحال قيامه بتشغيل ماكينة الري خاصته  إصطدم ذراع التشغيل به بالصدرمما أدي إلي سقوطه علي أحجار تبطين الترعة المشار إليها وحدوث إصابته ووفاته، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.

افاد والد المتوفي المدعو "حمدي. م.ا"  56 سنه مزارع  ومقيم بذات الناحية، أيد ما جاء بأقوال شاهدي الواقعة  ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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