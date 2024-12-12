حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق.. وفاة متسابقة ببورسعيد الدولية للقرآن الكريم واصابة آخرين في حادث أثناء عودتهم من المسابقة

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حقيق على أن لا أقول
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق.. وفاة متسابقة ببورسعي

 


توفيت حافظة للقرآن الكريم من المتسابقين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أمس الأربعاء، واصيب متسابقين آخرين، وذلك بعد اختبارهم وأثناء عودتهم إلي محافظة البحيرة مسقط رأسهم.


وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام علي مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وفاة المتسابقة سعاد رجب المزين، وذلك عند عودتها لمحافظتها بعد مسابقة بورسعيد الدولية، وأعلن كذلك تعرض متسابقين آخرين من الأطفال والكبار للاصابة نتيجة الحادث.


وجاء آخر الأيات التي قالتها المتسابقة في سؤال لجنة التحكيم " حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق"، وكانت القارئة من المتميزات وكان من الممكن أن تتأهل للمسابقة الدولية، الا إنه ا لقيت ربها قارئة للقرآن، وهي عائدة من مسابقة للقرآن الكريم.

ونعت اللجنة العيا لبورسعيد الدولية وعلمائها المتوفاة إلي رحمة مولاها، داعين الله عز وجل للمتوفاة الرحمة وللمصابين والمصابات الشفاء العاجل.

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