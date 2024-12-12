كانوا راجعين من المسابقة.. أم طالبة مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم المتوفاة في حادث تلحق بها



توفيت السيدة عبير والدة الطالبة سعاد رجب المزين المتوفاة في حادث عند عودتها من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، لتلحق بابنتها بعد وفاتها بدقائق، ويلقوا ربهم حاملين كتاب الله، وعائدين من مسابقة للقران الكريم.



حضرت الطالبة ووالدتها اليوم لمحافظة بورسعيد للاختبار أمام لجنة التحكيم، وتلت أيات من كتاب الله عز وجل وأبهرت لجنة التحكيم بصوتها العذب، وكانت أمها تراجع معها من كتاب الله طوال فترة تواجدهما بالمسابقة، وتحركت الأم وابنتها لمحافظة البحيرة بعد الانتهاء من الإختبار وبصحبتهم عدد من المتسابقين.



تعرضت الفتاة وأمها لحادث ولقيت ربها فور تعرضها لحادث السيارة الميكروباص، ولحقت بها امها بعد دقائق، واصيبت شقيقتها مريم التي كانت من المتسابقات اليوم، ليكون هناك في هذا البيت متوفيتان ومصابة.

يذكر أن الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام علي مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أعلن قبل قليل وفاة متسابقة واصابة متسابقين آخرين في حادث سيارة ميكروباص عند عودتهم من المسابقة، ونعي المتسابقة المتوفاة وأمها، ودعا للمصابين بالشفاء.