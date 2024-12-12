تريد فقدان الوزن؟ هذه هي أفضل الأوقات فاعلية لفقدان الوزن بالشاي الأخضر

يوجد اوقات معينة يفضل فيها شرب الشاي الأخضر للتخسيس حيث يعد الشاي الأخضر من المشروبات الصحية التي تتميز بفوائد عديدة ويُعتبر تناولها في أوقات معينة مفيدًا لتحقيق أقصى استفادة خاصةً فيما يتعلق بفقدان الوزن.

إليك العديد من فوائد الشاي الاخضر

حيث يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين وحمض أميني يُسمى L-Theanine، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لتحسين الانتباه والمزاج كما أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية عام 2008 أن تناول مستخلص الشاي الأخضر قبل ممارسة الرياضة يساعد على زيادة أكسدة الدهون وتحسين حساسية الإنسولين وأشارت دراسة أُجريت عام 2018 إلى أن استهلاك جرام واحد من مسحوق شاي الماتشا قبل التمارين الرياضية يُعزز من أكسدة الدهون وعندما تتناول الشاي الأخضر في الصباح قد يُحسن من اليقظة والانتباه لديك لكن شربه على الريق قد يُسبب تهيجًا في المعدة لبعض الأشخاص.

الشاي الاخضر

هذا هو الوقت المناسب لتناول الشاي الأخضر

لذلك يُفضل تناول الشاي الاخضر بعد تناول وجبة خفيفة ويشرب الشاي الأخضر بين الوجبات كما يُنصح بتجنب شرب الشاي الأخضر أثناء أو بعد الوجبات مباشرة خاصة لمن يُعانون من نقص الحديد أو المعادن، حيث يحتوي الشاي على مواد تقلل من امتصاص الحديد والمعادن مثل التانين ومركب Epigallocatechin gallate. و يُفضل تناول الشاي الاخضر بين الوجبات بفاصل ساعة على الأقل لتجنب هذه المشكلة.

عندما تتناول الشاي الاخضر قبل النوم قد يحدث لك هذا..

و عندما تقوم بشرب الشاي الأخضر قبل النوم رغم أن الشاي الأخضر يحتوي على مركب الثيانين الذي يعمل كمهدئ، إلا أن الكافيين فيه قد يؤثر سلبًا على النوم ويُنصح الأشخاص الذين يتأثرون بالكافيين بتجنب شربه في المساءً أو اختيار أنواع تحتوي على كميات أقل من الكافيين كما تختلف كمية الشاي الاخضر من شخص إلى آخر لكن شرب 3 إلى 5 أكواب يوميًا يُعتبر آمنًا وفعالًا ويُفضل للحوامل تقليل الكمية بحيث لا تتجاوز 200 ملي من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل 3 إلى 4 أكواب من الشاي الأخضر.

تريد تناول الشاي الأخضر اليك طريقة التحضير

بالإضافة إلى كيفية تحضير الشاي الأخضر لكي تحقق أقصى استفادة من الشاي الأخضر، يُنصح بتحضيره:

بماء دافئ بدرجة حرارة 71-76 مئوية ونقعه لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق.

استخدام ماء مغلي أو نقع طويل قد يُسبب مرارة في الطعم ويفقد الشاي بعض مركباته المفيدة.

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة مثل الكاتيشين والبوليفينولات، التي تساعد في التخلص من الجذور الحرة وتعزز الصحة العامة

و أخيرًا يعدّ الشاي الاخضر مشروبًا مثاليًا لدعم فقدان الوزن عند تناوله بشكل منتظم ومعتدل.