يستضيف مباراتي الافتتاح ونهائي كأس العالم.. ما لا تعرفه عن ملعب الملك سلمان الدولي بالسعودية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رسميًا يوم الأربعاء، اختيار السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.

وتُعد المملكة أول دولة تنظم المونديال الجديد بمشاركة 48 منتخبًا، في خطوة تسلط الضوء على التحول الكبير في البنية التحتية الرياضية والتنموية في السعودية.

تقييم قياسي لملف السعودية

حصل ملف المملكة على تقييم فني بلغ 419.8 من أصل 500 نقطة، وهو أعلى تقييم في تاريخ ملفات الترشح لاستضافة البطولة.

وأشاد "فيفا" بالتزام السعودية بتقديم نسخة فريدة من نوعها، تعكس التقدم التكنولوجي والهندسي الذي تشهده البلاد.

خطة استضافة متكاملة

ستقام مباريات كأس العالم 2034 في خمس مدن رئيسية هي: الرياض، جدة، الخبر، أبها، ونيوم. وستضم المدن المستضيفة 15 ملعبًا متطورًا، بينها 11 ملعبًا جديدًا، بتصاميم هندسية فريدة تمزج بين الأصالة والحداثة.

لذلك تحاول لـ "الفجر" استعراض كافة المعلومات عن ملعب الملك سلمان الدولي بالمملكة العربية السعودية:

-هو مشروع بناء ملعب جديد في شمال مدينة الرياض، على طريق الملك سلمان وبجوار حديقة الملك عبد العزيز.

-يتميز أيضًا بقربه من المواقع الحيوية في المدينة مثل مطار الملك خالد، ويتصل بمحطة قطار الرياض ومحاور الطرق الرئيسة مما يُسهّل الوصول إليه من جميع أنحاء المدينة.

- سيستضيف الملعب المواجهتين الافتتاحية والنهائية من كأس العالم 2034، ستبدأ أعمال البناء في عام 2025م ويُتوقع افتتاحه في الربع الأخير من عام 2029م.

-هو أكبر الملاعب بطاقة استيعابية تتجاوز 92 ألف متفرج، سيستضيف مباراتي الافتتاح والنهائي.