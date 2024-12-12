السيطرة على حريق شقة سكنية بالطابق الثاني داخل غرفه نوم بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على حريق نشب بغرفه نوم بشقه بالطابق الثاني، دائرة مركز اخميم، ملك المدعو "محمود" ومقيم دائرة المركز، مما أدى إلى احتراق بعض الاثاث بغرفه النوم.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق داخل غرفه نوم شقة بالطابق الثاني، بمنزل ملك المدعو "محمود. ا. م" 72 سنه بالمعاش ، ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بعدد " 1 " سيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماده، لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات التلفيات، إحتراق بعض الأثاث بغرفة النوم.

أفاد المالك بمضمون ما سبق وقرر بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.