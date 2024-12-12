تفاصيل وفاة طالبتان في يوم واحد بـ محافظة بورسعيد

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تفاصيل وفاة طالبتان
تفاصيل وفاة طالبتان في يوم واحد بـ محافظة بورسعيد

أعلنت مدرسة أم المؤمنين بـ محافظة بورسعيد على صفحتها الرسمية، وفاة الطالبة نورين ممدوح بالصف الخامس الإبتدائي، كما نعي الأب بيمن صابر الطالبة هيلدا مينا جابر، وذلك عبر الصفحات الرسمية علي فيس بوك.


وتوفيت الطالبتان في يوم واحد مما تسبب في حالة من الحزن والألم لأبناء محافظة بورسعيد، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لـ دفاتر عزاء للطالبتان، مؤكدين إنه ا عصفورتان وعروستان بالجنة.


وكشف مصدر طبي لـ الفجر أن الطالبة نورين ممدوح كانت تعاني من مرض بالقلب وتم حجزها بالمستشفي وجاء سبب وفاتها توقف في عضلة القلب وهبوط بالدورة الدموية، كما أن الطالبة هيلدا قد ذهبت للمستشفي تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.


تم ايداع الجثمانين بالمشرحة، وذلك لحين تسليمهم لأسرهم لمراسم الدفن بمقابر الأسر بـ محافظة بورسعيد.

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