أحمد سعد: من السذاجة أن تنتمي لحاجة لقيت نفسك مولود عليها سواء دين أو وطن

تحدث المطرب أحمد سعد عن انتمائه، وذلك خلال تسلمه جائزة أفضل دويتو عن "يا سبب فرحتي" التي قدمها بتعاون مع النجمة أصالة، في حفل مجلة "بيلبورد العربية".

وقال أحمد سعد خلال الحفل: "من السذاجة أ تنتمي لحاجة لقيت نفسك مولود عليها سواء دين أو وطن، انا مش بحب مصر بس عشان أنا مولود فيها، لكن أنا بحب الناس والأماكن، وبحب السعودية رغم إني ماتولدتش فيها، بس بحب الناس، في حفلاتي لما بسكت وهم بيكملوا، بحس بالانتماء ليهم".

وحرص أحمد سعد على توجية رسالة شكر للحاضرين في الحفل، وأهدى أصالة نصف الجائزة وللجمهور.

أغنية ياسبب فرحتي

ويذكر أن حققت أغنية “يا سبب فرحتي” نجاحا كبيرا خلال طرحها على قناته الشهيرة “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية.

وتقول كلمات أغنية: "يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك انت ألامان وباختصار لو كله مال بسند عليك انت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري انا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك انا كنت مين قبل اما اشوف عينِك والين قبل اما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين يا حبيبتي واما بتضحكي بتحلّي ف عنيا السنين يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي بتقويني ف دينتي وانا جمبك مش هميل انا ليك بَنتِمي يا آخري وأولي ولا حاجة بتهمني طول ما انا شايفك بخير".