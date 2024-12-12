البابا تواضروس عن انتخاب بطريرك جديد لإريتريا: نهنئهم وسعداء باستقرارهم وأرسلنا وفدًا للمشاركة في الانتخابات

أقباط وكنائس
البابا تواضروس
البابا تواضروس

 

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني كنيسة التوحيد الأريترية الأرثوذكسية بانتخاب بطريرك جديد لها، وذلك في عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بمدينة الشروق.

وقال قداسة البابا: "من الأخبار المفرحة أن الكنيسة الإريترية وهي كنيسة أسستها الكنيسة القبطية عام ١٩٩٧ وتمت رسامة أول بطريرك لها، والبطريرك الأخير "أبونا كيرلس" وتنيح من فترة قريبة، وبدأوا في عمل إجراءات انتخاب البطريرك الجديد لهم، ونظرًا لوجود بروتوكول بيننا ككنيسة قبطية وبينهم يقضي بأن يشارك وفد من أي كنيسة من الكنيستين في انتخاب بطريرك الكنيسة الأخرى، أرسلنا وفدًا من الآباء شاركوا في انتخابات البطريرك، وتم ترشيح ثلاثة أساقفة وانتخب أحدهم وهو أبونا باسيليوس وستكون رسامته الشهر المقبل، ليكون البطريرك السادس لهم."

وأضاف: "نهنئهم ونحن سعداء وفرحون بأن تستقر أحوال هذه الكنيسة لتسير في خدمتها بسلام وتمجد المسيح."

البابا تواضروس اجتماع الاربعاء كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس

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