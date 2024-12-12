إصابة 10 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

أصيب 10 أشخاص إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، حُرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بأنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص من عمال المزارع بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بمدينة المنيا، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم ابلاغ إدارة المرور لإزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.