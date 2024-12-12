عاجل - الرئيس الشيشاني يعلن تعرض منشأة للشرطة في العاصمة غروزني لهجوم بواسطة طائرة مسيرة أوكرانية

أعلن الرئيس الشيشاني محمد قاديروف أن طائرة مسيرة تابعة لأوكرانيا استهدفت منشأة للشرطة في العاصمة غروزني، ما تسبب في أضرار مادية. وأكد قاديروف أن السلطات المحلية تعمل على تقييم الأضرار والتحقيق في ملابسات الهجوم.

وأضاف قاديروف أن الهجوم يُظهر استمرار التصعيد من الجانب الأوكراني، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية في الشيشان مستعدة للتعامل مع مثل هذه التهديدات. ودعا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الحيوية وضمان سلامة المواطنين.