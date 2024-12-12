عاجل - مجزرة جديدة في غزة: 36 قتيلًا وعشرات الجرحى إثر قصف منازل واستهداف فرق الإغاثة

قوات الاحتلال

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بارتفاع حصيلة قصف قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 36 قتيلًا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى. واستهدف القصف منازل المدنيين في مناطق متفرقة، مما أدى إلى دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الضربات شملت أيضًا استهداف عناصر تأمين المساعدات الإنسانية، مما عرقل جهود الإغاثة وزاد من معاناة السكان. هذا التصعيد يأتي في ظل أوضاع إنسانية كارثية تعيشها غزة بسبب الحصار المستمر والقصف المكثف.