مي عمر تبرز جمالها في إطلالة ساحرة وتستعد لمسلسل "إش إش" في رمضان 2025

مي عمر تبرز جمالها في إطلالة ساحرة وتستعد لمسلسل "إش إش" في رمضان 2025

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مي عمر تبرز جمالها
مي عمر تبرز جمالها في إطلالة ساحرة وتستعد لمسلسل "إش إش" في

مي عمر تبرز جمالها في إطلالة ساحرة وتستعد لمسلسل "إش إش" في رمضان 2025.. شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور الجديدة التي أظهرت إطلالتها الجذابة التي تبرز جمالها ورشاقتها. ظهرت مي مرتدية فستانًا قصيرًا ومجسمًا باللون الأخضر، مصممًا بأسلوب أنيق يكشف عن قوامها الرشيق.

مي عمر تبرز جمالها في إطلالة ساحرة وتستعد لمسلسل "إش إش" في رمضان 2025

أما عن مكياجها، فقد اعتمدت مي على الألوان الترابية الناعمة التي أكسبت وجهها إشراقة، واختارت لون شفاه بيج هادئ يعزز من أنوثتها. تركت شعرها البني الطويل منسدلًا بشكل ناعم وجذاب على كتفيها، مما أضاف لمسة من البساطة والجمال لإطلالتها.

مي اختارت أيضًا إكسسوارات بسيطة، حيث ارتدت قرطًا طويلًا باللون الذهبي مع أسوارة ذهبية تكمل مظهرها الأنيق.

على صعيد آخر، انتهى المخرج محمد سامي من تصوير مسلسل "إش إش"، الذي يجمع مي عمر مع مجموعة من النجوم مثل ماجد المصري ودينا وإدوارد. من المقرر عرض المسلسل في رمضان 2025، حيث ستجسد مي شخصية راقصة في ثاني بطولاتها الرمضانية بعد مسلسل "نعمة الأفوكاتو" في رمضان 2024.

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