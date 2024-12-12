سر تصدر محمد فؤاد للتريند.. تفاصيل

الفجر الفني
محمد فؤاد
محمد فؤاد

تصدر اسم الفنان محمد فؤاد تريند "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن إنهاء الخلاف والتصالح مع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي، الذي نشب أثناء تلقي شقيق فؤاد العلاج داخل المستشفى، خلال الفترة الماضية.

 

محمد فؤاد 

آخر أعمال الفنان محمد فؤاد

 


يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فؤاد كانت أغنية "من أول يوم"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان كريم عبدالوهاب، ولقد لاقت رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي عند طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.



كلمات أغنية "من أول يوم" لمحمد فؤاد


من أول يوم جيت الدنيا
وأنا عيني عليك ثانية بثانية
أنا جنبك دايمًا أنا سندك
هافضل سندك ضهر بيحميك
ولما كبرت شويه شويه
أنا كنت بشيلك في عينيا
ده أنا من قبل ما يوم تحتاجني
أو تندهلي وأنا مستنيك
من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك
من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك
من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك
من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك
من أول يوم وأنا دايمًا فاكرك مش بنساك

اجتماعي الفنان محمد فؤاد تريند جوجل طبيب مستشفى عين شمس التخصصي آخر اعمال الفنان محمد فؤاد

مواد متعلقة

محمد هنيدي ينهي خلافه مع محمد فؤاد والسر نزار الفارس
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مفاجأة كبرى بشأن بديل جوميز في الزمالك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 ديسمبر 2024: استقرار بعد الارتفاع الأخير

حالة الطقس اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024: شبورة كثيفة وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يحصل على شهادات الإعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)

تحركات روسية لإنقاذ "بشار الأسد".. تفاصيل مغادرة سرية وخفايا الكرملين

سر تصدر محمد فؤاد للتريند.. تفاصيل