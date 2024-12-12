سر تصدر محمد فؤاد للتريند.. تفاصيل

تصدر اسم الفنان محمد فؤاد تريند "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن إنهاء الخلاف والتصالح مع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي، الذي نشب أثناء تلقي شقيق فؤاد العلاج داخل المستشفى، خلال الفترة الماضية.

محمد فؤاد

آخر أعمال الفنان محمد فؤاد



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فؤاد كانت أغنية "من أول يوم"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان كريم عبدالوهاب، ولقد لاقت رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي عند طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.





كلمات أغنية "من أول يوم" لمحمد فؤاد



من أول يوم جيت الدنيا

وأنا عيني عليك ثانية بثانية

أنا جنبك دايمًا أنا سندك

هافضل سندك ضهر بيحميك

ولما كبرت شويه شويه

أنا كنت بشيلك في عينيا

ده أنا من قبل ما يوم تحتاجني

أو تندهلي وأنا مستنيك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك

من أول يوم وأنا دايمًا فاكرك مش بنساك