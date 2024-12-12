أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الخميس 12-12-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،435 جنيه نصف جرام 2،765 جنيه 1 جرام 5،055 جنيه 2.5 جرام 12،596 جنيه 5 جرام 24،635 جنيه 10 جرام 49،255 جنيه 20 جرام 98،375 جنيه نصف اونصة 77،875 جنيه اونصة 153،735 جنيه 50 جرام 244،285 جنيه 100 جرام 488،570 جنيه ربع كيلو 1،214،540 جنيه نصف كيلو 2،428،540 جنيه كيلو 4،854،850 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب