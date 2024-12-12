مصرع شخص وإصابة 14 اخرين في حادث تصادم ميكروباص بكساحه نقل معدات علي طريق جمصة في الدقهلية

شهد طريق جمصه الدولي حادث تصادم ميكروباص بكساحه نقل معدات مما ادي لانقلاب الميكروباص،نتج عنه مصرع شخص واصابة 14 شخص بإصابات بالغة.

تلقي اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة جمصو بوقوع حادث تصادم علي طريق جمصة نتج عنه مصرع شخص واصابة 14 اخرين.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة جمصة لمكان الحادث وبالفحص تبين: وفاه سعاد رجب فراج، 16 سنه وإصابة كلا من:احمد محمد سعد، 12 سنة بجرح 5 سم بالجبهة وكدمات بالجسم ومصطفى عصام، 14 سنة بكدمات بالجسم، مني احمد سعد، 17 سنة بسحجات وكدمات بالجسم،و هبه رمضان متولي، 18 سنة باشتباه خلع بالكتف الايمن، حنين فتحي السيد، 18 سنة بكدمات بالضلوع، ياسمين مصطفي علي، 22 سنة بجرح متهتك بالراس 5 سم وكسر بالساق الأيسر، عبير خطاب مغازي، 78 سنة باشتباع ما بعد الارتجاج وجرح متهتك بالجبهه، وتسنيم ماجد محمود، 15سنة باشتباه كسر بالذراع الايسر و مريم رجب فرج، 16 سنة بجرح قطعي بالقدم الأيسر 3سم وبراءه رجب فراج، 14 سنة وادهم طارق محمد، 9 سنوات، باشتباه نزيف بالنخ والصدرو طارق محمد مصطفي، 49 سنه بجروح متهتكة باليدين وكسر مضاعف بالزراع الأيسر، ابراهيم طارق مصطفى، 16 سنة بجروح متهتكة بالراس واليدين ومحمد احمد محمد البردان، 52 سنة باشتباه في نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالحوض وإصابة بالعين اليسري وجروح متعدد بالراس والوجه،وتم الدفع ب ٩ سيارات اسعاف ونقل المصابين لمستشفى جمصة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات