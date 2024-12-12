"بيعملوا دوشة في البيت".. جحود أم قتلت طفلتها بمساعدة زوجها بالسلام

حوادث
ضرب طفلة
ضرب طفلة


تباشر نيابة السلام تحقيقاتها مع المتهمين، أم وزوجها، بتعذيب أطفال ثلاثة حتى نتج عنه مقتل طفلة؛ بسبب انزعاجهما من الضوضاء بمنطقة السلام، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى قسم السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال 3 أطفال أشقاء، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، ونتج عن إصابتهم وفاة طفلة، تبلغ من العمر 8 سنوات، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيبت شقيقتها، 5 سنوات وشقيقها الأخر، وجاري تلقيهم العلاج اللازم.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن الأم وزوجها وراء ارتكاب الواقعة، بعدما تعدوا بالضرب المبرح على أطفال السيدة الثلاثة؛ بسبب عدم تحملهما أصواتهم العالية حال لهوهم في الشقة، مما تسبب في وفاة طفلة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين وتم اقتيادهما لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر إعداد تقرير مفصل الجهات المختصة التحريات الأولية الضرب المبرح الجهات المعنية النيابة العامة

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