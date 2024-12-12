اليوم جنايات المنصورة تنظر اولى جلسات محاكمة المتهم بابتزاز نجلة شيرين عبد الوهاب

تنظر محكمة جنايات المنصورة اليوم الخميس اولى جلسات محاكمة المتهم بابتزاز نجلة شيرين عبد الوهاب.

تُنظر القضية امام الدائرة الرابعة برئاسة المستشار بهاء مري.

كشفت النيابة العامة بقسم أول المنصورة في المحضر رقم 208 سنة 205 جنح اقتصادية قسم أول المنصورة تفاصيل التحقيق في واقعة تهديد وابتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب عن طريق حساب مجهول على التيك توك.

وأضافت التحقيقات أن مرتكب الواقعة، عاطل ويدعي «شريف. خ. ال. م»، 19 سنة ومقيم بمنطقة الحوار بمدينة المنصورة وأنه استحوذ على صور وفيديوهات خاصة بالمجني عليها الطفلة هنا محمد مصطفي، 12 سنة، وأنه هددها بنشر تلك الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه طلب منها مبلغ 1000 جنيه لعدم نشر تلك الصور والفيديوهات وأن المجني عليها وافقت في البداية ولكنها خشيت من عدم التزام المتهم بكلمته ونشر الفيديوهات والصور الخاصة.

وأكد والد المجنى عليها الموزع الموسيقي محمد مصطفى أن نجلته هنا ابنة طليقته شيرين عبدالوهاب عانت من حالة نفسية سيئة وعاشت في رعب بسبب تهديدات المتهم لها وأنها فكرت في إنهاء حياتها خلاصا من تهديداته المستمرة له.