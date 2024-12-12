استقرار أسعار السمك والجمبري في الأسواق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

استقرار أسعار السمك والجمبري في الأسواق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024.. شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية استقرارًا نسبيًا اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 في سوق العبور والأسواق المختلفة.

أسعار أبرز أنواع الأسماك:

استقرار أسعار السمك والجمبري في الأسواق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 70 و74 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البلطي الوسط أسعارًا بين 53 و69 جنيهًا.

البلطي الأسواني بلغ سعره ما بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

سمك الفيليه البلطي يتراوح سعره بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكاليماري (السبيط) وصلت إلى ما بين 180 و300 جنيهًا للكيلو.

سمك المكرونة السويسي تراوح بين 70 و110 جنيهات.

الكابوريا سجلت أسعارًا بين 40 و135 جنيهًا للكيلو.

سمك القاروص واللوت تراوح بين 150 و350 جنيهًا، وكذلك الوقار سجل نفس النطاق السعري.

سعر كيلو سمك الدنيس تراوح بين 90 و230 جنيهًا.



أسعار الجمبري:

الجمبري الجامبو بلغ سعره بين 580 و680 جنيهًا للكيلو، والكبير تراوح بين 500 و560 جنيهًا.

الجمبري المتوسط بلغ بين 380 و480 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الجمبري الصغير بين 150 و350 جنيهًا.

الجمبري المجمد سجل أسعارًا ثابتة بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.



تشهد الأسواق تنوعًا في الأسعار يناسب مختلف الفئات، مع بقاء حركة البيع والشراء مستقرة.