كواليس جلسة كولر مع لاعبي الأهلي عقب مباراة باتشوكا وبوتافوجو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل جلسة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لاعبي الفريق عقب مباراة باتشوكا وبوتافوجو.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":  كولر عقد جلسة مع لاعبي الأهلي عقب مباراة باتشوكا وبوتافوجو، وأكد أنه هناك أشياء ومواقف لا يوجد فيها هزار وهناك لحظات تصنع التاريخ والنجومية".

وتابع شبانة:" كولر أكد للاعبين أنه لن يسمح بالهزار وطلب منهم التركيز وعدم التهاون من أجل تحقيق الفوز للتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال".

وأتم شبانة:" المدرب أكد للاعبين أن جمهور الأهلي ينتظر الفوز، ويجب أن نفرحهم بحسم المباراة والتأهل للنهائي".

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