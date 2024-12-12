تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع وفدًا من مستشاري التجارة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي



استقبل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الخميس وفدًا من مستشاري التجارة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي برئاسة نيكولاس زيمس رئيس إدارة الإستثمار بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة واستعراض الفرص الاستثمارية والمقومات الإقتصادية والسياحية والثقافية للمحافظة لاستغلال المزايا النسبية التي تتفرد بها

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة ووفاء محروس مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة



وحيث رحب محافظ أسيوط بزيارة وفد الإتحاد الأوربي وأعرب عن بالغ سعادته بهذه الزيارة لمحافظة أسيوط عاصمة الصعيد مؤكدًا على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة ربوع المحافظات وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات القومية العملاقة، لتعزيز التنمية والإنتاج، وتوفير فرص العمل، والحد من الهجرة بين المحافظات إلي جانب الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تجسد دعم الإتحاد الأوروبي للمشروعات التنموية بمختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة

وأكد المحافظ على حرصه ومدى تطلعه لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والإتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة وضخ المزيد من الإستثمارات في المحافظة، ولا سيما في ظل توافر العديد من المقومات والميزات الإستثمارية التنافسية التي تتمتع بها المحافظة لموقعها الجغرافي المتميز في وسط الصعيد ومناخها المعتدل علاوة على وجود العديد من الأماكن الأثرية والسياحية ونقطتين من أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة كما أن المحافظة بها استثمارات كبيرة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والمياة وتتوطن بها بعض الصناعات مثل النباتات العطرية والرمان ويتم تصديرهم للخارج ونتطلع إلى تعظيم الإستفادة من خلال إنشاء مصنع لمركزات الرمان ومشتقاته وتسويق تلك المنتجات عالميًا لتحقيق أعلى عائد إقتصادي.

وكما استعرض أبوالنصر بعض المشروعات الواعدة بالمحافظة في مختلف المجالات حيث يتم في مجال الزراعة زراعة العديد من المزارع التابعة للمحافظة عن طريق تحلية المياة ومعالجتها لاستخدامها في بعض الزراعات مثل عباد الشمس والقطن والقمح كما تمتلك المحافظة مزارع للثروة الحيوانية تنتج كميات كبيرة من اللحوم والألبان يتم بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة وجاري دراسة إنشاء محجر بيطري لاستقبال رؤوس الماشية من الدول المختلفة ونتطلع لتكون أسيوط مصدر للحوم على مستوى الصعيد بالكامل وتحدث أيضا عن مشروعات تمكين المرأة التي يتم تنفيذها حيث تم إنشاء مجمع حرفي لتعليم الخياطة والتفصيل فضلًا عن مشروع ورشتي بجميع المراكز واستعرض المحافظ أيضا بعض المشروعات الصغيرة التي يتم دعمها وتنميتها لتنفيذ مبادرة القرى المنتجة حيث يتم دعم بعض الصناعات مثل تدوير مخلفات الموز لإنتاج السماد السائل بديل للأسمدة الأزوتية واليوريا والنترات فضلًا عن صناعة الألياف والتي تستخدم في صناعة الورق والمنسوجات بالإضافة إلى إستخدام جريد النخيل لإنتاج منتجات يدوية متميزة مثل الأقفاص وصناعة الاثاث وقدم نموذجًا لبعض الأثاث الذي تم صنعه من الجريد والذي لاقي إعجاب جميع الحضور

وقدم نيكولاس زيمس ووفد الإتحاد الأوروبي الشكر لمحافظ أسيوط على حفاوة الاستقبال وعقد هذا اللقاء للتعرف على الإمكانيات الإقتصادية والاستثمارية في أسيوط، والفرص المتاحة والمجالات المطروحة للإستثمار ونتطلع لنتائج مبشرة في مجال الإستثمار المستدام في ظل التسهيلات المقدمة من الحكومة المصرية.



وقال، إن مصر تعد من الدول الرائدة التي بدأ التعاون معها في الإستثمار منذ عام 2004 حيث تم زيارتها أكثر من 5 مرات وهو يعد أكبر عدد زيارات لدولة نتعاون معها وكان ذلك واضحًا في علاقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مع دول الإتحاد الأوربي في مؤتمر الإستثمار الذي عقد في يونيو الماضي