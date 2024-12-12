محافظ أسيوط: إطلاق مبادرة لإحياء منتجات خان الخليلي وصناعة التلي بالمحافظة



محافظ أسيوط: إطلاق مبادرة لإحياء منتجات خان الخليلي وصناعة التلي وإقامة ورشة بالمجمع الحرفي بالشامية لتدريب الراغبين في تعلم الحرف اليدوية

أسيوط/

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام المساعد والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وفى بداية الجلسة قدم المحافظ خالص التعازي لضحايا حادث سقوط ميكروباص في الترعة بمركز ديروط مستعرضًا جهود المحافظة لإعادة تنظيم منظومة مواقف سيارات الأجرة في المحافظة، ومراجعة كافة مواقف الأجرة في قرى ومراكز وأحياء المحافظة، ومعاينة اشتراطات الحماية والأمان بها وإلغاء المواقف العشوائية التي تتسبب في اختناقات مرورية وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وأعلن محافظ أسيوط إطلاق مبادرة لإحياء منتجات خان الخليلي وصناعة التلي التى تتميز بها محافظة أسيوط وذلك بإقامة أول ورشة متكاملة بمجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ومدينة ساحل سليم مع تدريب الشباب والفتيات الراغبين في تعلم تلك الحرفة المدرة للدخل وتوفير كافة الخامات اللازمة لتلك الصناعة الواعدة وإقامة معرض سنوى يجمع كل تلك المنتجات وفتح آفاق التصدير مع تشكيل لجنة لحصر ممتلكات وأنشطة جمعية خان الخليلى ودراسة إمكانية تطويرها ورفع كفاءتها لتكون بالشكل اللائق لعاصمة الصعيد.

وفى نفس السياق كلف المحافظ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتدبير موقع بحاضنة الأعمال التابعة للجهاز لإقامة ورشة لعمل منحوتات فنية رائعة بالاستعانة بأساتذة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والمتخصصين في هذا المجال لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.

كما أستعرض المجلس بعض الملاحظات الواردة بشأن التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 139 لسنة 2024" الذى تم بالتعاون مع قيادة الدفاع الشعبي وكلف المحافظ مركز السيطرة والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة لتلافي الملاحظات.

وأشار المحافظ خلال الإجتماع إلى زيارة وفد الإتحاد الأوربي للمحافظة أسيوط للإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة مشيرًا إلى أنه تم استعراض مشروعات المياة والرى وإعادة تدوير المخلفات من قشر الموز والأخشاب وإطارات السيارات والورق وغيرها وكذا تنمية الصناعات الحرفية اليدوية والتراثية التي تتميز بها محافظة أسيوط لزيادة الإنتاج وفتح آفاق التصدير بالإضافة إلى طلب اشتراك محافظة أسيوط في مؤتمر تدوير المخلفات المزمع عقده بمحافظة القاهرة داعيا لعقد مؤتمر مشابه بمحافظة أسيوط.

وكلف محافظ الإقليم المراكز والمدن والأحياء بالتواصل مع كافة المنشآت من المدارس والمصانع والكافيهات وغيرها لعدم إلقاء المخلفات في الشوارع أو تسليمها لجامعى القمامة العشوائيين حفاظا على المظهر الحضارى من التلوث وقيام المراكز والمدن والأحياء باستلام تلك المخلفات بالاستعانة بسياراتها وتسليمها لمصنع تدوير المخلفات التابع للمحافظة.

ووجه أبوالنصر بأهمية متابعة سير العمل والإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية، وتيسير الإجراءات للاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، بما يسهم في تحقيق الصالح العام وتوفيق أوضاع المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية إصلاح كافة السيارات والمعدات المعطلة والتأكد بشكل دورى من جاهزيتها للعمل حفاظا على المال العام وتكثيف جهود وحدة الإنقاذ والتدخل السريع لرفع المخلفات من كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وتابع المحافظ خلال الجلسة ما تم بشأن إنشاء الخريطة التفاعلية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للتحول الرقمي، وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، ونشر ثقافة الحوكمة الرقمية مطالبا كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بالإسراع في استكمال البيانات اللازمة للاستعانة بها في إنشاء الخريطة التفاعلية.

كما جدد المحافظ تأكيده على أهمية الإسراع بمعدلات أداء المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء موجها بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع المرور الميداني وإجراء المعاينات الميدانية لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا عبر وضع جدول زمني مكثف للانتهاء من النقاط والالتزام به لتحقيق نسب مرضية في هذا الملف.

وقد وافق المجلس على تبرع أحد المواطنين بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح بقطعة أرض على مساحة 400 متر مربع وذلك لإقامة بعض المشروعات الخدمية، وتم قبول التبرع وكلف المحافظ بمعاينتها من قبل مديرية الزراعة والشئون القانونية لدراسة أفضل المشروعات التى يمكن إقامتها على كامل المساحة لخدمة أهالى قرية الواسطى والقرى المجاورة مقدمًا الشكر للمواطن ولكافة المشاركات المجتمعية بالمحافظة