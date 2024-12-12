بسبب الشبورة.. إصابة 11 شخصًا في انقلاب أتوبيس ببني سويف

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حادث سير بسبب الشبورة
حادث سير بسبب الشبورة في بني سويف

أصيب 11 شخصًا صباح اليوم الخميس، في حادث انقلاب اتوبيس بطريق الفيوم بني سويف بالقرب من مدخل قرية بهبشين، بسبب الشبورة الكثيفة التى حجبت الرؤية عن السائق، وتم نقل المصابين لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج.

 

وتلقى مرفق الإسعاف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب إتوبيس بطريق الفيوم الجديد بنطاق محافظة بني سويف، وعلى الفور إنتقلت سيارات إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الأولية لهم.

 

وتبين أن الحادث نتج عنه إصابة 11 عاملًا اثناء إستقلالهم الأتوبيس في طريقهم للعمل وتنوعت الإصابات ما بين كسور ونزيف في البطن وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وتحرر المحضر اللازم وتولت التحقيقات.

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