مفاجأة كبرى بشأن بديل جوميز في الزمالك

الفجر الرياضي
جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

كشف الإعلامي كريم رمزي عن مفاجأة كبرى بشأن بديل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، مع الفارس الأبيض.

مفاجأة كبرى بشأن بديل جوميز في الزمالك

وأكد كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك خيارين لمدربين مصريين سيتولى أحدهم بشكل مؤقت مهمة تدريب الزمالك، الأول هو محمود فتح الله والخيار الثاني هو أحمد عيد عبد الملك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي"

وأضاف:" مجلس إدارة نادي الزمالك وصل له أكثر من 50 cv لمدربين أجانب، وهناك أسماء معروفين مثل كوبر، وكارلوس كيروش وميكالي".

وأشار:" كوبر رشحه أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بقوة، ولكن مجلس إدارة النادي لديه تحفظين على هيكتور كوبر".

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وأوضح:" التحفظ الأول هو أن آخر ناد دربه هيكتور كوبر كان الوصل الإماراتي، ورحل عن الفريق في عام 2014 أي من 11 عاما لم يدرب أي فريق، كما أنه عندما كان مدربا للوصل أخفق معه في العديد من المباريات ".

واستكمل كريم رمزي:" التحفظ الثاني على هيكتور كوبر الذي تبين خلال المكالمة الودية التي حدثت بينه وبين عضو نادي الزمالك، هو طلبه في حال الموافقة على تدريب الفريق بضرورة وجود عصام الحضري كمدرب حراس مرمى، ولذلك فإنه بعيد عن الترشيحات في الوقت الحالي "

وقال:" بالنسبة إلى كارلوس كيروش فهو كان صريح للغاية حيث أبدى رفضه تدريب أي فريق في مصر، مؤكدا أنه إذا عاد إلى مصر، فإنه يرغب في تدريب منتخب مصر مرة أخرى.

ثم أتم كريم رمزي:" حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، رفض فكرة التعاقد مع ميكالي مدرب منتخب الشباب، لأنه يرى أنه بذلك سيضر استقرار المنتخبات الوطنية، النادي وضع ميزانية محددة للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد وهو 100 ألف دولار شهريا، ولكن لم يتم حسم اسم المدير الفني حتى الآن ولازال هناك دراسة للسير الذاتية للمدربين".

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مفاجأة كبرى بشأن بديل جوميز في الزمالك

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