الصحة تنفي شائعات انتشار فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي

نفت وزارة الصحة والسكان المصرية ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي، مؤكدة أنه لا صحة للشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات "واتساب".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه لم يتم رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية جديدة أو متحورات غامضة تهدد الصحة العامة.

متابعة دورية للوضع الوبائي

أوضحت الوزارة أن الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية يتم متابعته بشكل دوري ومنهجي من خلال منظومة الترصد التي تشمل 542 مستشفى موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

كما يتم الترصد عبر 28 موقعًا مختارًا في 14 محافظة لرصد الأمراض التنفسية الحادة وأمراض شبيهة الأنفلونزا.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الحالات المشتبه في إصابتها يتم أخذ مسحات منها وفحصها في المعامل المركزية والإقليمية للتعرف على أنواع الفيروسات التنفسية المنتشرة، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في معدلات الإصابات مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة.

موسم انتشار الفيروسات التنفسية

ذكرت وزارة الصحة أن الفيروسات التنفسية، مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، تنشط بشكل أكبر خلال فصل الشتاء، وتحديدًا في الفترة بين نوفمبر ومارس.

وأوضحت أن العوامل التي تسهم في زيادة انتشار العدوى خلال هذه الفترة تشمل:

الطقس البارد: يؤدي إلى البقاء في أماكن مغلقة، مما يزيد من فرص انتقال العدوى. الرطوبة المنخفضة: تتسبب في جفاف الأغشية المخاطية، مما يسهل دخول الفيروسات إلى الجسم. التجمعات الاجتماعية: التعرض للأشخاص المصابين يزيد من معدلات انتشار الفيروسات. نقص التعرض لأشعة الشمس: يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين "د"، مما يضعف المناعة.

نصائح وقائية

شددت وزارة الصحة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من الإصابة بالفيروسات التنفسية، وأهمها: