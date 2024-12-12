استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

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استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات إلى

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم.. شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، 12 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملات. ويتساءل العديد من المواطنين عن التغيرات في سعر العملة السعودية داخل السوق المصري.

فيما يلي أبرز أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية:

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

بنك نكست: 13.44 جنيه للشراء و13.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.40 جنيه للشراء و13.46 للبيع.

بنك مصر: 13.40 جنيه للشراء و13.46 للبيع.

بنك قطر الوطني: 13.43 جنيه للشراء و13.46 للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.48 جنيه للشراء و13.52 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 13.24 جنيه للشراء و13.38 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.48 جنيه للشراء و13.51 للبيع.

ميد بنك: 13.41 جنيه للشراء و13.49 للبيع.


تبقى أسعار الريال مستقرة مع اختلافات طفيفة بين البنوك، مما يعكس هدوءًا في حركة السوق.

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