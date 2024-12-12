أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 ديسمبر 2024: استقرار بعد الارتفاع الأخير

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الخميس 12 ديسمبر 2024، استقرارًا عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها عقب الزيادة الأخيرة في اليوم السابق.

وجاءت أسعار الذهب في مصر وفقًا لتحديثات شعبة الذهب كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24:

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 4331.43 جنيه خلال مستهل التعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، قيمة 3790 جنيهًا دون مصنعية، ومع المصنعية وصل إلى 3890 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18:

حافظ سعر جرام الذهب عيار 18 على استقراره عند 3248 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب:

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 30320 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا بالدولار

على المستوى العالمي، استقر سعر أوقية الذهب عند 2672 دولارًا، مما يعكس حالة من الهدوء في السوق العالمية للذهب.

عوامل استقرار الأسعار

يأتي استقرار أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعات سابقة نتيجة عوامل محلية ودولية، من بينها حركة العرض والطلب في السوق المصرية، والتغيرات في سعر الدولار عالميًا.

توقعات السوق

يتوقع الخبراء أن تستمر الأسعار في التقلب خلال الأيام القادمة بناءً على مستجدات السوق العالمي وأسعار صرف العملات، مما يجعل متابعة تحديثات الأسعار أمرًا ضروريًا للراغبين في الاستثمار أو الشراء.

نصائح للشراء