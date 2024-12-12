محافظ أسيوط يتفقد المجمع الصناعي الحرفي بالشامية بساحل سليم

واصل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الخميس جولاته الميدانية التفقدية لمتابعة المشروعات الانتاجية حيث تفقد المجمع الصناعي الحرفي بالشامية بساحل سليم ضمن المشروعات التنموية التي نفذتها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة بتكلفة 40 مليون جنيه لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ساحل سليم وداليا تادرس مدير مكتب فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة ويسري كامل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأحمد ثروت مدير المجمع الصناعي الحرفي بالشامية

وحيث تفقد محافظ أسيوط خلال الجولة أقسام المجمع وتابع تشغيل وإنتاج مشغل الخياطة والتطريز بالدور العلوي حيث تم إنتاج حوالى 1000 ملاية و800 بالطو مخصص لمديرية الصحة بأسيوط، و600 ملاية مخصصة للمدن الجامعية كما تابع تشغيل الماكينات والمعدات المختلفة الموجودة بمشغل الخياطة والتطريز المكون من 39 ماكينة متنوعة بالدور العلوى تشمل ماكينات خياطة، وعراوى، وسرفلة، وتركيب أزرار، ومقص كهربائي ومكواة بخار.

وكما تفقد المحافظ أعمال تجهيز فساتين الزفاف التي تم دعم المجمع بها لتأجيرها بالمجان للمقبلات على الزواج ضمن المبادرة التي أطلقها تحت عنوان فرحة..لفستان الزفاف ووجه بعرض جميع فساتين الزفاف ووضعها على مانيكان حتى تتمكن الفتاة التي تريد تأجيره من رؤيته ومعاينته وذلك بالصالة الموجودة بالدور الأرضي بالمجمع.

وأكد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم لتشغيل المجمع وتسويق وعرض المنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والحرف التراثية التي تتميز بها قرى المركز من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي والمساهمة في تشجيع المشاركين وتمكينهم اقتصاديًا مشيرًا إلى العمل على إحياء مبادرة القرية المنتجة وتنمية التكتلات الإقتصادية بقرى ومراكز المحافظة لتشجيع الإستثمار وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة وتمكين المرأة اقتصاديًا فضلًا عن إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة